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  3. Suriye sınırında 2 roketatar ile çok sayıda silah ele geçirildi

Suriye sınırında 2 roketatar ile çok sayıda silah ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye sınırı yakınındaki bir menfeze gizlenmiş halde aralarında 2 roketatarın da bulunduğu çok sayıda silah ele geçirildi.

Suriye sınırında 2 roketatar ile çok sayıda silah ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye sınırı yakınındaki bir menfeze gizlenmiş halde aralarında 2 roketatarın da bulunduğu çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sınıra yakın bir bölgede silah bulunduğuna yönelik istihbarat aldı. Bunun üzerine bölgede kapsamlı arama çalışması yapan ekipler, bir menfeze gizlenmiş 2 RPG-7 roketatar, roketlere ait 6 mühimmat ile 4 roketatar sevk fişeği, 9 Kalaşnikof tüfeği ve 18 şarjörü, 633 Kalaşnikof mermisi, 1 M16 piyade tüfeği, 9 el bombası, 7 fünye ile 1 tüfek dürbünü ele geçirdi.

Kaynak: İHA




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