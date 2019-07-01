Suriye sınırındaki şehitliğe Türk bayrağı asıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı olan ve Suriye sınır hattında bulunan Akdoğan köyündeki şehitliğe, Mardin Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği üyeleri Türk bayrağı asılıp dua okundu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Suriye- Mardin sınır hattında bulunan Akdoğan köyünde Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği üyeleri şehitliğe Türk bağrağı asıp dua okudu. Etkinlik sonrası üyeler şehitliği temizleyerek 50 fidan dikti.

Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu vatanın birlik ve bütünlüğü için canını siper eden şehitlere çok şey borçlu olduklarını söyledi. Kırmızıoğlu, "Şehitlerimizin ebedi uykusunda bizler onların kabirleri başında ne kadar dua etsek azdır. Ülkemizin dört yanında toprak bütünlüğümüze göz diken hainler varken bizler hem vatan toprağına hem de vatan toprağı için canını siper eden şehitlerimize sonuna kadar sahip çıkmalıyız. Belki burada yatan şehitlerimizin isimleri unutulmuş olabilir canlarını vatan toprakları için feda etmeleri isimlerini saymakla bitiremeyeceğimiz şehitler için Türk gençleri olarak bir nebze katkı sunmak istedik. Bugün burada dernek üyelerimiz ile birlikte şehitliğimize şehit kanları ile rengini alan Türk bayrağımızı astık. Şehitlerimizin kabirlerini ve çevresini temizledik. Çam fidanlarımızı diktik. Tüm şehitlerimizi için Yasin-i şerif okuduk. Rabbim onlardan razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA