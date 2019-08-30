Suriye sınırındaki Yayladağı’nda 30 Ağustos kutlamaları
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'ncı yıl dönümü törenle kutlandı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'ncı yıl dönümü törenle kutlandı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamalar, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.
Yayladağı Kaymakam Vekili Murat Kütük, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Mehmet Durmuşoğlu, Cumhuriyet Savcısı Yılmaz Kocatürk, İlçe Emniyet Amiri Şükrü Çoşgun, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Harun Özoğlu ve Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın ilçe halkının bayramını kutladı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirlerde 30 Ağustos Zafer Bayramının önemine değinildi.
Törene protokol üyelerinin yanı sıra askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: İHA
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