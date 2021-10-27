Suriye ve Irak tezkeresinin oylanmasında ilginç anlar! HDP'li Pervin Buldan yanlışlıkla evet oyu verdi

Türk askerinin Suriye ve Irak'taki görev süresini 2 yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda oylamaya sunuldu. AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin evet oyu verdiği tezkereye CHP ve HDP hayır oyu verdi.

YANINDAKİLER UYARDI

Yapılan oylamada ilginç bir an yaşandı. Tezkereye hayır oyu vereceklerini ifade eden HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yapılan oylamada yanlışlıkla 'evet' oyu verdi. O esnada yanındakiler Buldan'ın elini indirmeye çalışsa da oy geçerli sayıldı.

HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise," Irak-Suriye tezkeresine Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan ve 56 milletvekilimizin katılımıyla hayır oyu verdik" denildi.

Buna göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmış oldu.