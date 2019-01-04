Suriye ve Türkiye vatandaşı çocuklar için yeni yıl etkinliği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdürlüğü tarafından Suriye ve Türkiye vatandaşı 25 çocuk için yeni yıl etkinliği düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNİCEF işbirliği ile sürdürülen Sosyal Uyum Programı kapsamında düzenlenen faaliyet planının ilk ayağı olarak 15 Suriyeli ve 10 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı toplamda 25 çocuğa yönelik yeni yılı etkinliği düzenlendi. Birleşmiş Milletlere bağlı İnsan Kaynakları Geliştirme Vakfı Van Temsilciliğinin de iştirakiyle yapılan programa İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, İnsan Kaynakları Geliştirme Vakfı Van Temsilcisi Nihal Şimşek, Avukat Mizgin Akın, Tercüman Revin Hussen de katıldı.

Öğle yemeğinde buluşturulan çocuklar, sinemada film izledikten sonra beraber bowling oynadılar. Programın sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, bu tür faaliyetlerle amaçlarının yabancı uyruklu çocuklarla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çocukların sosyal ve kültürel olarak birbirlerine entegre olmalarını ve çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerini sağlamak olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA