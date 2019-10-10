Suriye'de 11 köy terörden arındırıldı

TSK'nın Suriye Milli Ordusuyla birlikte terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Haseke'ye bağlı Rasulayn bölgesinin doğusundaki stratejik nokta Darbasiyah kasabası da kontrol altına alındı.

PKK/YPG terör örgütlerinin askeri mühimmatı Rasülayn'a taşımak için kullandığı Darbasiyah kasabasının oldukça stratejik bir öneme sahip olduğu aktarıldı. Darbasiyah'ın kontrol altına alınmasıyla birlikte Rasülayn'da bulunan PKK/YPG'ye gönderilmek istenen yardımların ulaşmasının engellenmiş olacağı belirtildi.

Öte yandan, Suriye'de 11 köyün terörden arındırıldığı belirtildi.