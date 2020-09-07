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Suriye’de 9 binden fazla yetim çocuğa nakdi yardım

Yetim Sponsorluk Sistemi tarafından başlatılan kampanya ile Suriye'nin kuzeyinde yaşayan 9 bin 337 yetim çocuğa sosyal nakdi yardım yapıldı. Her ay düzenli olarak verileceği belirtilen nakdi destekle çocukların gıda, eğitim, barınma ve sağlık ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.

Suriye’de 9 binden fazla yetim çocuğa nakdi yardım

Suriye'nin kuzeyinde yaşayan 9 bin 337 yetim çocuğa sosyal nakdi yardım yapıldı. "Yetim Sponsorluk Sistemi" ile Suriye'de savaşın yetim bıraktığı 9 bin 337 çocuğa her ay düzenli olarak sosyal nakdi destek veriliyor. Vakıf tarafından verilen sosyal nakdi destek sayesinde Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ve Halep illerinin kırsal bölgelerinde yaşayan yetimlerin gıda, eğitim, barınma ve sağlık ihtiyaçları gideriliyor.

SAVAŞA RAĞMEN YETİMLERE GELECEK

İHH Suriye Çalışmaları Yetim Birimi Sorumlusu Erdal Ağca, yaptığı yazılı açıklamada, savaşa rağmen yetimlerin bir geleceğinin olması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Yetimlere düzenli olarak sosyal nakdi destek verildiğini anlatan Ağca, "Suriye'de 10 yıldır devam eden iç savaş çok sayıda çocuğu yetim bıraktı. Bu mağduriyeti en aza indirerek ülkelerini yeniden inşa edecek bireylerin yetiştirilebilmesi amacıyla yetim sponsorluk sistemimizi sürdürüyoruz. Bu sistem sayesinde her ay düzenli olarak 9 bin 337 Suriyeli yetimimize sosyal nakdi destek veriyor ve onların en asli ihtiyaçlarını gidermiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Ağca, sponsorluk sisteminin bağışçıların destekleri sayesinde yürütüldüğünü belirterek, "Maalesef Suriye'deki iç savaştan en çok yetimler etkilendi. Bu yaraları sarmak için yürüttüğümüz yetim sponsorluk sistemi bağışçılarımızın katkılarıyla devam ediyor. Daha fazla yetime sahip çıkabilmek için vicdan sahiplerinin desteklerini talep ediyoruz" diye konuştu.

Berna Akkaya
Editör


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