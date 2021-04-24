Suriye'de Akdeniz açıklarında petrol taşıyan tankere SiHA'lı saldırı Son dakika... Suriye'nin Tartus iline bağlı Banyas şehrinde petrol taşıyan tankere silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı yapıldı. Tankerin kime ait olduğu ve saldırının kim tarafından yapıldığı henüz bilinmiyor.

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Son Dakika... Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Tartus iline bağlı Banyas'ta petrol yüklü tankere SİHA ile saldırı düzenlendi. Geminin deposunda çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi. Doğu Akdeniz'deki Banyas'ta gemiye düzenlenen saldırının Lübnan kara suları yönünden gerçekleştirildiği iddia edildi. Tankerin kime ait olduğu ve saldırının kim tarafından yapıldığı bilgisi verilmezken, ülkedeki petrol rafinerilerinin, rejim güçlerinin kontrolündeki Banyas kentinde bulunduğu biliniyor. Gülistan Başköy Eğitim Editörü SİHAsaldırı