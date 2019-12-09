Suriye'de bombalarla tahrip edilen trafo merkezi onarıldı, enerji verildi

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/PYD'den arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn kentlerinde, bombalarla tahrip edilen trafo merkezleri onarılıp, iki şehre de elektrik enerjisi verilmeye başlandı. Bölgede incelemelerde bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, iki ilçe merkezi ile kırsalının güven içinde, yaşanılabilir hale gelmesi için çalışmaların titizlikle ve yürütüldüğünü 100 kilometre iletim hattının onarıldığını söyledi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad ve Resulayn ilçe merkezlerine elektrik enerjisi verilmesi için yapılan çalışmalar ile ilçelere giriş çıkışı kontrol eden güvenlik birimlerini yerinde inceledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Rus askeri yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından, Tişrin Barajı'ndan elektrik verilmeye başlanan kırsal kesimden sonra Tel Abyad ve Resulayn merkezine de enerji verilmesi için yapılan çalışmaları inceleyen Vali Abdullah Erin, terör örgütünün bölgeyi terk ederken trafo merkezlerini bombaladığını, iletim hatlarına zarar verdiğini belirtti.

100 KİLOMETRE İLETİM HATTI ONARILDI

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda TEİAŞ personeli ile Tel Abyad ve Resulayn Yerel Meclisi'nce belirlenen 25 kişilik ekip tarafından çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Vali Erin, "Tel Abyad'da şu ana kadar 100 kilometre iletim hattı onarıldı. Resulayn'da 43 kilometrenin onarımı tamamlandı, çalışmalar devam ediyor. Şu anda enerji Tel Abyad ilçe merkezi ve kırsala ulaşmış durumda. Hastane, okul, ibadethaneler, kamu binaları başta olmak üzere enerji sağlıyorduk. Şu anda evlere enerji verilmeye başlandı" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile her iki ilçede huzur ve güven ortamını sağlamanın yanında, burada yaşayan halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tedbirleri almaya devam ettiklerini dile getiren Vali Erin, iki ilçe merkezi ve kırsalının güven içinde yaşanılabilir hale gelmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Enerji hatlarındaki incelemelerinin ardından Tel Abyad'a giriş çıkışları kontrol eden güvenlik birimlerini ziyaret eden Vali Erin, buradaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından Tel Abyad ilçe merkezinde esnaf ve sivilleri ziyaret eden Erin, sorunlarını dinlediği halkla sohbet etti.

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Kaynak: DHA