Suriye’de eğitim alan teröristler yakalandı

Suriye'de silahlı eğitim alarak terör örgütü PKK/KCK adına faaliyetlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldikleri tespit edilen 2 terörist yakalandı.

Gaziantep ile merkezinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 şahıs çok sayıda dijital materyalle yakalanarak gözaltına alındı. PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG terör örgütü içerisinde Suriye'de silahlı eğitim alarak eylem ve faaliyet yürüttükleri, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldikleri tespit edilen 2 şahıs adli makamlara sevk edildi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA