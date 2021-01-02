Aylin Özmenek kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Öldü mü? Neden öldü?Eski TRT spikeri Aylin Özmenek hayatını kaybetti!Çin aşısına gönüllü olan doktorda tek dozda şaşırtan gelişme!Bilecik'in Osmaniye ilçesinde pozitif vaka sayısı sıfıra düştü!Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Yılmazer bıçaklı saldırıya uğradıMaske uyarısında bulunan doktora taşlı saldırı! Kafasına 8 dikiş atıldıHırsızlıkta son nokta! Lüks otomobillerin farlarını çaldılarSuriye'de hain saldırı: 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandıBalıkesir’de polis 23 uyuşturucu şüphelisini yakaladıSahibini kurtarmak için alevlerin içerisine giren köpek, dostuna kavuştu
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Suriye'de hain saldırı: 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı

Suriye'de hain saldırı: 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı

Suriye'nin Cindires bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Suriye'de hain saldırı: 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde yer alan Cindires bölgesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 8 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Öte yandan geçtiğimiz saatlerde Resulayn kentinde bulunan sebze pazarına da bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, patlamada 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Suriye'de hain saldırı: 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT