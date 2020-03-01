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Suriye'de halktan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Suriye?de halk ve muhalifler, Bahar Kalkanı Harekatı?na destek verdi. Sokaklara çıkan halk, Türk bayraklarıyla destek sloganları attı.

Suriye'de halktan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Suriye?de halk ve muhalifler, Bahar Kalkanı Harekatı?na destek verdi. Sokaklara çıkan halk, Türk bayraklarıyla destek sloganları attı.

Türkiye?nin Suriye sınırına yakın bölgede bulunan Sarmada kasabasında halk ve muhalifler Bahar Kalkanı Harekatı?na destek için sokağa çıktı. Halk, Türk bayraklarıyla harekata destek sloganları atarak yürüdü.

Kaynak: DHA




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