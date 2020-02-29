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  3. Suriye'de kritik gece: TSK şok dalga saldırıları düzenledi

Suriye'de kritik gece: TSK şok dalga saldırıları düzenledi

33 askerimizin şehit olmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, "Şok dalga saldırıları" olarak nitelendirdiği operasyonlar ile saldırı düzenledi.

Suriye'de kritik gece: TSK şok dalga saldırıları düzenledi

Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası TSK, Esed Rejimi Güçleri'ne misilleme saldırılarına devam ediyor.

F-16'LAR TÜRKİYE İÇİNDEN VURDU

TSK operasyonlarında Kasırga füzeleri ile F16'lar da kullanıldı. F-16'lar bu operasyonlara Türkiye hava sahası içinden katıldı. Yetkiller, operasyonlarda silahlı insansız hava araçlarından da (SİHA) güçlü bir şekilde faydalanıldığını belirtti.

Suriye'de kritik gece: TSK şok dalga saldırıları düzenledi

MSB: 56 REJİM UNSURU ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonlarda 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiğini, 56 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiğini açıkladı.




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