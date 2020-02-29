Suriye'de kritik gece: TSK şok dalga saldırıları düzenledi
33 askerimizin şehit olmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, "Şok dalga saldırıları" olarak nitelendirdiği operasyonlar ile saldırı düzenledi.
Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası TSK, Esed Rejimi Güçleri'ne misilleme saldırılarına devam ediyor.
F-16'LAR TÜRKİYE İÇİNDEN VURDU
TSK operasyonlarında Kasırga füzeleri ile F16'lar da kullanıldı. F-16'lar bu operasyonlara Türkiye hava sahası içinden katıldı. Yetkiller, operasyonlarda silahlı insansız hava araçlarından da (SİHA) güçlü bir şekilde faydalanıldığını belirtti.
MSB: 56 REJİM UNSURU ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı, operasyonlarda 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiğini, 56 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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