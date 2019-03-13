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Suriye’de rejim, İdlib’e ‘beyaz fosfor’ ile saldırdı

Suriye'de yerel kaynaklar, Esad rejiminin İdlib'in güneyindeki Temaniye beldesine beyaz fosforla saldırdığını duyurdu.

Suriye’de rejim, İdlib’e ‘beyaz fosfor’ ile saldırdı

Suriye'de yerel kaynaklar, Esad rejiminin İdlib'in güneyindeki Temaniye beldesine beyaz fosforla saldırdığını duyurdu. Düzenlenen saldırı bir çok noktadan görüntülendi. Yerel kaynaklar saldırıda sivil yerleşim alanlarının hedef alındığını duyurdu.

DHA


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