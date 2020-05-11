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Suriye’de rejim karşıtı protesto

Suriye'nin İdlib kentinde savaş nedeni ile evlerini terk etmek zorunda kalan yüzlerce kişi, Esad rejimi karşıtı eylem düzenledi.

Suriye’de rejim karşıtı protesto

Suriye'de savaştan kaçan siviller, Esad rejimi karşıtı eylem düzenledi.

Suriye'nin İdlib kentinde savaş nedeni ile evlerini terk etmek zorunda kalan yüzlerce kişi, Esad rejimi karşıtı eylem düzenledi. İdlib kentinin merkezinde toplanan eylemciler rejim karşıtı sloganlar atarken, "Ne Esad rejimi, ne mülteci kampları biz vatanımızı geri istiyoruz" ifadelerini kullandı. Göstericiler, rejim saldırıları nedeni ile evlerinden göç etmek zorunda kaldıklarını dile getirirken, uluslararası toplumu hareket etmeye çağırdı.

Suriye’de rejim karşıtı protesto

Suriye’de rejim karşıtı protesto

Kaynak: İHA




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