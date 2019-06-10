Suriye’de rejim uçakları 23 sivili öldürdü

Suriye'de rejim uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 23 sivil hayatını kaybetti.

Suriye rejim güçleri gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen İdlib ilinde sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavron gün içinde Suriyeli muhalifleri tehdit etmiş, her geçen gün daha da güçlendikleri için devreye gireceklerini açıklamıştı. Lavron'un açıklamasında birkaç saat sonra Suriye ve Rus uçakları müşterek hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda gün içinde toplam 23 sivil hayatını kaybetti. Uçakların Cbele, Maare Hrema, Maare Şarin ve Han Şeyhun kasabalarını hedef aldığı gözlendi.

En ağır hasarı alan Cbele kasabasında 13, Maare Şarin'de 3, Maare Hrema 2 ve Han Şeyhun'da 3 kişi hayatını kaybetti. Kafr Batteh köyünde ise bir kadın çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler, muhalif güçlerin ve sivillerin toplandığı İdlib bölgesinde artan bombardıman nedeniyle 270 bin insanın evini terk ettiğini açıklayarak, tarafları sorumlu davranmaya davet etmişti.

Kaynak: İHA