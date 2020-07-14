Suriye’de Rus araçlarına bombalı saldırı!

Suriye’de kimliği belirsiz kişiler tarafından M4 karayolunda Rus devriyesi gerçekleştirilirken bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Olayda 3 Rus askeri yaralanırken patlama anı kameralara yansıdı.

İblib'de varılan mutabakat çerçevesindeTürk ve Rus askeri ortak devriyeleri yapılmaya devam ediyor. Bugün de gerçekleştirilen devriyede bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi Olayda 3 Rus askerin yaralandığını ifade edildi. Yerel kaynaklar, saldırıda kullanılan aracın gece saatlerinden bu yana yol kenarında park halinde bulunduğu ifade edildi. Rus askeri aracı kullanılmaz hale geldi.

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