Suriye’de son 24 saatteki çatışmalarda 83 kişi öldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin güney batı kesiminde rejim güçleri ile Heyet Tahrir Şam gruplarıyla son 24 saatte çıkan çatışmalarda 83 kişinin öldüğünü açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, son 1 günde İdlib'te silahlı muhalif grup Heyet Tahrir-i Şam mensubu 39 kişinin Suriye hükümet güçlerinden de 44 kişinin öldüğünü kaydetti.

Heyet Tahrir-i Şam'ın Lazkiye, Halep ve Hama bölgelerini kontrol ettiğine dikkat çekildi. Perşembe geç saatlerde Heyet-i Tahrir-i Şam muhalif grup ve müttefiklerinin Hama'nın kuzeybatısındaki rejim güçlerine kaşı atak başlattığı ve Tel Melih ve Ceybin köylerini ele geçirdiği kaydedildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdurrahman Suriye rejim güçleri ile Rusya'nın hava saldırıları altından bölgede büyük çatışmaların yaşandığını söyledi. Abdurrahman, çatışmaların rejim güçlerinin kontrolü altında bulunan Hristiyan ve Alevilerin yaşadığı bölgelerin yakınında yaşandığı açıkladı.

Rusya ile Türkiye Eylül ayında yapılan anlaşma gereğince İdlib bölgesinin Rus saldırılarına karşı korunacak bölge olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte Suriye rejim güçlerinin nisan ayı sonu itibariyle bu bölgeye yaptığı hava ve havan topu saldırıları sonucu 300 sivil hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA