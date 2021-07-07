Suriye'de TSK'nın ambulansına saldırı! Keskin nişancı teröristler ateş açtı! Hasta bebek ve annesinden ne istediniz?

Suriye'nin kuzeyinde iki yaşındaki hasta bir bebekle annesini hastaneye götürmek için yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait ambulansa, keskin nişancı teröristler tarafından ateş açıldı. Saldırı sonucunda ambulansta hasar meydana geldi.

HASTANE OLMAYAN YERLERE TSK'DAN SAĞLIK HİZMETİ

Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde faaliyetlerine devam eden TSK, güvenliğin sağlanmasının yanı sıra halkın sağlık, eğitim ve gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik desteğini sürdürüyor.

Hastane ve aile sağlığı merkezlerinin (sağlık ocağı) bulunmadığı bölgelere ulaşarak burada yaşayan kişilere sağlık taraması yapan TSK görevlileri, hastaneye gitmesi gerekenleri ise ambulanslarla en yakın hastanelere sevk ediyor.

KESKİN NİŞANCILAR SALDIRDI

Bu kapsamda TSK tarafından Tel Abyad ilçesinin uluslararası M-4 yoluna en yakın konumundaki Tel Zikero köyünde sağlık taraması yapıldı. Muayene ve kontrollerde 2 yaşındaki bir bebeğin ileri tetkik ve tedavi için hastaneye götürülmesi gerektiği tespit edildi.

Hasta bebek ve annesini hastaneye götürmek üzere yola çıkan TSK’ya ait ambulansa M-4 yolunun güneyindeki teröristler tarafından keskin nişancı atışı gerçekleştirildi.

Ölen ya da yaralanan olmayan saldırıda ambulansın camında ve içerisinde bulunan sağlık teçhizatında meydana geldi. Saldırının ardından bebek, hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı.