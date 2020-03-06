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Suriye'de Türkiye'ye destek gösterisi

SURİYE'nin Azez'e bağlı Ahtarin kasabasında cuma namazı sonrası bir araya gelenler, Türkiye'ye destek için eylem yaptı.

Suriye'de Türkiye'ye destek gösterisi

SURİYE'nin Azez'e bağlı Ahtarin kasabasında cuma namazı sonrası bir araya gelenler, Türkiye'ye destek için eylem yaptı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Azez'e bağlı Ahtarin kasabasında Büyük Camii'de kılınan cuma namazı sonrası bir araya gelenler, Türkiye'ye destek gösterisi düzenledi. Ellerinde Türkiye ve Suriye Milli Özgür Ordusu bayraklarını sallayan eylemciler, gece başlayan ateşkes anlaşmasının ardında Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verirken rejimi protesto etti.

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Kaynak: DHA




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