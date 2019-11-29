Suriye’de yakalanan 2 DEAŞ’lı tutuklandı
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 DEAŞ'lı Suriye'de yakalandı.
Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen 2 DEAŞ'lı kadın tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 DEAŞ'lı Suriye'de yakalandı. Yakalanan 2 kadın Türkiye'ye getirildi. Gaziantep'te adli makamlara çıkarılan zanlılar, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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