Suriye’de yerel güvenlik güçlerinde ‘bayram’ alarmı

SURİYE'de, terör örgütlerinin bayramı kana bulamaya yönelik olası saldırı girişimi ihtimaline karşı yerel güvenlik güçleri alarm durumuna geçti. Türk polislerin danışmanlık yaptığı yerel polisler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde eli tetikte görev yaparak teröristler başta olmak üzere suçlulara göz açtırmıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Türkiye sınırındaki Suriye'nin Cerablus ile Afrin arasındaki 4 bin kilometrekareyi aşkın bölge terör örgütlerinden temizlendi. Güven ortamının oluşması ve huzurun sağlanmasıyla teröristlerden temizlenen bölgelere binlerce Suriyeli geri döndü ve günlük yaşamlarına kaldıkları yerden devam etmeye başladı.

BAYRAM ÖNCESİ 2'Sİ CANLI BOMBA 5 TERÖRİST YAKALANDI

Türkiye'nin altyapı çalışmaları ile yeniden inşa ettiği kentlerde Türk polisleri tarafından eğitilen ve danışmanlık hizmeti verilen güvenlik teşkilatları da kurularak güven ortamının devamlılığı sağlandı. Özellikle terör örgütü PKK/YPG'nin zaman zaman bomba yüklü araç, motosiklet ve canlı bomba ile saldırı düzenlediği bölgeleri bayramda kana bulamayı hedeflediğine yönelik istihbarat bilgisi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda bayram öncesi Azez otogarında 2 kadın canlı bomba yakalandı. Hedeflerinin bayramda Azez ve Afrin'de saldırı düzenlemek olduğunu söyleyen kadın canlı bombaların sorgusunun ardından 3 terörist daha yakalandı. Bayramı hedef alan kanlı saldırılar düzenlemeyi planlayan 5 terörist sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu gelişmenin ardından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde yerel güvenlik güçleri tarafından önlemler artırıldı. Birçok bölgede kontrol noktaları oluşturan güvenlik güçleri, Azez, Afrin, Cerablus, El Bab, Çobanbey ve diğer bölgelerin girişinde tüm araçları durdurarak didik didik aradı. Olası bombalı saldırı veya terörist sızmaları bu şekilde önleyen güvenlik güçleri, aynı zamanda çeşitli suçlulardan aranan çok sayıda kişiyi de yakaladı.

Türk polislerin koordine edip danışmanlık yaptığı yerel güvenlik güçleri, mevcut huzur ve güven ortamının bozulmaması için çabaladıklarını ifade etti. Kent merkezlerinde de vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanlarda zırhlı araçlar ile önlem alan yerel polisler, hiçbir terör örgütüne izin vermeyeceklerini ve huzur ortamının bozulmasına müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Öte yandan bayram coşkusu yaşanan Azez'de vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşırken, çocukların ise park ve lunaparklarda eğlendiği görüldü.

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DHA