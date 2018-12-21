Suriye’deki Filistin mülteci kampı sular altında

Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve Filistinlilerin kaldığı Deir Ballout mülteci kampı sular altında kaldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Cinderes bölgesinde bulunan Deir Ballout Filistin mülteci kampı sağanak kampı sular altında kaldı. Mültecilerin kış şartlarına karşı dayanıklı olmayan çadırlarda kalmaları ve havaların giderek soğuması sonucu Filistinlilerin durumunun da giderek kötüleştiği kaydedildi.

Yaklaşık 350 Filistinli ailenin kaldığı kamptan gelen son görüntüler durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA