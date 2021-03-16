Suriye'deki İç savaşın 11. yılında halk tarafından gösteri düzenlendi

Suriye'de iç savaşın patlak vermesinin ardından tam 10 yıl geçti. 11. yıla gelindiğinde milyonlarca insan evsiz kaldı, binlerce masum hayatından oldu. Suriye'nin İdlib ili ile Türkiye'nin teröristlerden arındırdığı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, iç savaşın 11. yılına girmesi sebebiyle gösteriler düzenlendi.

Halk, İdlib ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde toplandı, "Rejimin düşmesini istiyoruz", "Devrim bitmedi" ve "Özgürlük talebimiz hala sürüyor" sloganları attı.

Gösterilerde yer alan Muaz Abbas isimli bir vatandaş, zafere ulaşana kadar mücadelenin devam edeceğini dile getirdi.

"DEVRİM DEVAM EDİYOR"

Abbas, "Suriye devriminin yıl dönümü nedeniyle buradayız. 'Devrim devam ediyor.' demeye geldik. Zaferle sonuçlanmadan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gösteriler için toplanan insanların çoğunun evsiz kaldığını ve özgürlük istediğini belirten Abbas, "Burada gördüğünüz kalabalık diğer illerden geldi. Hepsinin isteği, rejimin düşmesi ve özgürlüktür." dedi. ​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​"SİVİLLERİN EVLERİNE DÖNMESİNİ İSTİYORUZ"

Abbas, Esad'ın hesap vermesini istediklerini söyleyerek, "Kimyasal silah kullanan Beşar Esad'ın hesap vermesini, zorla yerinden edilen sivillerin evlerine dönmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Protestolara katılanlar arasındaki Kusay Hüseyin adındaki vatandaş, gösterinin sebebinin Esad'ı istememeleri olduğunu söyleyerek, "Bu gösteriye gelmemizin sebebi Beşar Esad'ın düşmesi, güvenlik birimlerin dağıtılması ve hapishanelerdeki tutukluların serbest bırakılması." dedi.​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​

"MİLYONLARCA SİVİL ÇADIRLARDA YAŞIYOR"

Esad rejiminin, milyonlarca insanı evsiz bıraktığını söyleyen Hüseyin, "Yüz binlerce evi yıktı ve çok sayıda sivil hapishanelerde, 600 binden fazla şehit var. Milyonlarca sivil çadırlarda yaşıyor." dedi.

Rejim karşıtı olduğu için pişman olmadığını dile getiren Hüseyin, "Her şeye rağmen devrime katıldığım için pişman değilim. Şimdi rejime karşı başka bir devrim olsa yine katılırım. Evimi, okulumu, hey şeyimi kaybetmeme, sınıra yakın bir yerde mülteci olarak yaşamama rağmen pişman değilim." diye konuştu. ​​​​​​​

"İSTEKLERİMİZDEN VAZGEÇMEDİK"

Göstericilerden Muaviye Ağa da özgürlük taleplerinin devam ettiğini söyledi.

Ağa, "İsteklerimizden vazgeçmedik. Rejimin düşmesini, suçluların hesap vermesini ve hapishanedeki tutukluların serbest bırakılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​