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  3. Suriye'den atılan 9 roket, Nusaybin'e düştü (2)

Suriye'den atılan 9 roket, Nusaybin'e düştü (2)

Terör örgütü YPG'lilerin Suriye'nin Kamışlı kentinden Mardin'in Nusaybin ilçesine attığı roketle 3 kişi yaralandı.

Suriye'den atılan 9 roket, Nusaybin'e düştü (2)

SURİYE'DEN ATILAN ROKETLE, 3 KİŞİYİ YARALADI

Terör örgütü YPG'lilerin Suriye'nin Kamışlı kentinden Mardin'in Nusaybin ilçesine attığı roketle 3 kişi yaralandı. Roketin isabet ettiği Kışla Mahallesindeki Hayat sokağında 3 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Saldırıda yaralananlar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardında ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Kaynak: DHA

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