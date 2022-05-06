Suriyelerin geri dönüşündeki engel ortaya çıktı! Putin, Esad'ın Türkiye'yle görüşmesini engelliyormuş

Suriye'de çıkan iç savaşın ardından sınırı geçerek Türkiye'ye gelen mülteciler uzun yıllardır ülkece yaşamlarını sürdürüyor. Özellikle bayram zamanlarında ülkesinde giden ve Türkiye'ye dönen mültecilerin bu yıl gitmesine izin verilmedi. Ancak son günlerde Afgan ve Pakistan uyruklu kaçak mültecilerin de sayılarının artmasıyla Suriyelilerin durumu yeniden gündeme geldi. Özellikle Suriyelilerin doğum oranın yükselmesiyle sayıları günden güne artmasıyla bu durum iç güvenlik sorunu haline dönüşürken Türkiye'nin Suriye ile temas halinde olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'nin Suriye ile temas halinde olduğunu köşe yazısında anlatan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Suriyelilerin dönüşü için yapılan adımlar hakkında bilgi verirken iki ülkenin görüşmesine engel olan ismin Putin olduğunu söyledi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN 1 MİLYON SURİYELİNİN GÖNÜLLÜ OLARAK GERİ DÖNECEĞİNİ AÇIKLAMASI BOŞ BİR VAAT DEĞİL"

Selvi yazısında, Lübnan’da, Afganistan-İran sınırında çekilen görüntülerin Türkiye olarak servis edildiğini belirterek," Provokatörler işbaşında. Yabancı istihbarat servisleri ülkemizi karıştırmaya çalışıyor. Ama bu, bizim bir Suriyeliler sorunumuz olmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü özellikle İstanbul’da Suriyelerin gettolar halinde yaşadığı bölgelerde sorunlar var. Bu konuda önlemler geliştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 milyon Suriyelinin gönüllü olarak geri döneceğini açıklaması boş bir vaat değil. Tam aksine bir plana ve projeye dayanıyor. İdlib, Afrin, Azez, El Bab, Cerablus, Mare, Tel Abyad ve Resulayn başta olmak üzere Türkiye’nin kontrol ettiği bölgelere 1-1.5 milyon Suriyelinin yerleştirilmesi planlanıyor. Buralarda yapılan briket evlere zaten 490 bin Suriyeli yerleştirildi. Bu bölgelerde 1-1.5 milyon kişilik kapasite olduğu belirtiliyor." ifadelerini kullandı.

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ NASIL OLACAK?

Suriyelilerin geri dönüşü hakkında değerlendirmeler yapan Selvi şunları yazdı:

"Suriyelilerin geri dönüşü İstanbul’dan başlayıp Ankara, Gaziantep, Konya, Adana ve Hatay’la devam edecek. Türkiye Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde askeri ve siyasi olarak güvenliği sağlıyor. Tabii bunun bir de finansmanı var. Onun içinde BM Mülteciler Yüksek Komiserliği gibi uluslararası yardım kuruluşları, Katar’ın sağladığı mali destek ile Kızılay, AFAD, İHH gibi STK’ların oluşturacağı kaynaklardan yararlanılacak."

"SORUN ESAD'DA DEĞİL, PUTİN'DEYMİŞ"

Türkiye'nin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşmek istediğini ve bazı birimlerin temas kurduğunu belirten Selvi, Esad'ın Türkiye ile temas kurma konusunda istekli olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Peki, Esad’la görüşüp bu işi kökten çözelim diyenler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihbarat servislerinin görüştüğünü açıkladı. Biraz yokladım. Bazı birimlerimiz doğrudan Esad’la temas kurmuş. Esad, Türkiye ile temasta çok istekliymiş. Ama sorun Türkiye’de değil. Esad’da da değil. Putin’deymiş. Putin, Esad’ın doğrudan Türkiye ile temas kurmasından rahatsızmış, Türkiye-Suriye ilişkilerinin Rusya üzerinden yürütülmesini istiyormuş. O nedenle Putin, Esad’ın doğrudan Türkiye ile temas kurmasını engelliyormuş.

Yani engel Putin..."