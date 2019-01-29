Suriyeli adam bulduğu kadın çantasını polise teslim etti

Adıyaman'da, Suriyeli bir kişi yolda bulduğu kadın çantasını polis ekiplerine teslim etti.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde yolda yürüdüğü esnada kaldırımda kadın çantası bulan Suriyeli Yasir Arbes isimli adam, bulduğu çantayı alarak Türkçe konuşmayı bilmediği için Adıyaman Valiliği İl Göç İdaresine gelerek burada bulunan tercümanlara söyledi. Durum üzerine kurum görevlileri polis ekiplerine bildirdi. Göç idaresine gelen polis ekipleri, içerisinde kimlik, 60 TL para, bebek maması ve bazı evraklar bulunan çantayı Suriyeli adamdan teslim aldı. Polis ekipleri çantayı bulup kendilerine teslim eden Yasir Arbes'e teşekkür etti. Buluntu çanta sahibine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA