Suriyeli anne ve çocuğunun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Olay, İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan Irmak Mahallesi'ndeki gerçekleşti. Suriye uyruklu hamile kadın ve 5 yaşındaki küçük oğlunun evde ölü bulunmasıyla ilgili olayda gözaltına alınan Ş.E, O.E. ve H.E'nin emniyetteki işlemleri sona erdi. Zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında Menemen Adliyesine getirildi. Üç şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma hakkında ayrıca kısıtlılık kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Menemen'de bir evden uzun süre bir çocuğun ağlama sesinin gelmesi üzerine mahalle sakinleri, söz konusu ikamete girmişti. Hareketsiz yatan kadının başında çocuğun ağladığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmuştu.

Evde Suriye uyruklu Manar Alahmed'in (35) bıçakla öldürüldüğünü belirleyen ekipler, diğer odada da ilk incelemede boğulduğu tespit edilen 5 yaşındaki Muhammed'in cesedini bulmuştu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.