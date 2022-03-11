Suriyeli askerler Rusya için savaşacak! "Putin'in askerleriyiz" sloganları...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı harekatında 16. gün devam ederken, birçok ülke Ukrayna'nın yanında olduğunu ifade etse de Rusya ile yakın ilişkilerini korumak isteyen ülkeler de yok değil. Vladimir Putin ile yakın dostluğu bulunan Beşşar Esad da tarafını Rusya'dan yana seçti. Rusya için asker yollamaktan imtina etmeyeceklerini aktaran Esad, gönüllü askerlerin yer aldığı bir video yayımlayarak Rusya'nın yanında savaşacaklarını belirtti.

İKİ LİDER DE GÖNÜLLÜ SAVAŞÇILARA ONAY VERDİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle iki ülke lideri de yabancı ülke vatandaşlarından savaşta destek almayı kabul edeceklerini duyurmuştu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'nin farklı ülke vatandaşlarından destek talebinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, bugün gerçekleştirilen Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında, Ukrayna'ya karşı mücadele etmek isteyen gönüllülerin savaşmasına onay verileceğini açıkladı.

SURİYE ASKERİNDEN RUSYA'YA DESTEK

Putin'in bu açıklamasının üzerine Rusya ile ilişkilerini iyi tutan Suriye'deki Beşşar Esad rejiminin Savunma Bakanlığı bir video yayımlayarak Rusya'ya desteğini esirgemedi. Yayımlanan videoda Rusya'nın yanında savaşmak için hazır oldukları söyleyen Suriye askerleri yer verildi. Askerlerin Suriye ve Rusya bayrakları eşliğinde sloganlar atarak Putin ve Esad'ı desteklediği görüldü.

RUSYA İÇİN 16 BİN KİŞİ GÖNÜLLÜ OLDU

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ise yaptığı açıklamada Orta Doğu'daki gönüllülerden 16.000 başvuru aldıklarını ifade ederek, “Özellikle bu talepler para için değil de bu kişilerin arzuları olduğu için tabii ki buna olumlu cevap vermeyi doğru buluyoruz." şeklinde konuştu başvuruları kabul edeceklerinin sinyalini verdi.