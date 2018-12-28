Suriyeli çocuk sel sularından kurtarıldı

Suriye'deki Atme mülteci kampında yaşanan sel felaketinde bir çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Suriye'nin İdlib kentindeki şiddetli yağışların sele dönüşmesi Atme mülteci kampında taşkınlara neden oldu. Sel sularının kampı basması sonucu Suriyeli bir çocuk sel sularına kapıldı. Suriyeliler ve sivil savunma ekipleri, küçük çocuğu kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Kurtarma ekipleri küçük çocuğu bir ip yardımıyla kurtarmayı başardı.

Sivil savunma ekipleri, bölgede yerinden edilmiş mültecileri kurtarmak ve sivillere yardım etmek için herkesin seferber olduğunu duyurdu.

Kaynak: İHA