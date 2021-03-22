Suriyeli çocukları zorla dilendiren çeteye operasyon: Hortumla dövüyorlardı

Çalıştırma bahanesiyle ailelerinden aldıkları çocukları dilendirdikleri öğrenilen çeteye operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın 27 sanık hakkında açtığı davanın iddianamesinde, Suriyeli çocukların yaşadıkları dram gözler önüne serildi.

100 TL’DEN AZ PARA GETİRENLERE HORTUMLU ŞİDDET

İddianamede çocukların yaşadıkları çaresizlik gün yüzüne çıktı. Zorla dilendirilen çocukların sık sık şiddet gördüğü bildirildi. Çetenin, Suriye’deki ailelerinden iş vadederek aldıkları çocukları dilendirdikleri ve 100 TL’den az para toplayanları hortumla dövdükleri ortaya çıktı.



SURİYE’DEKİ İÇ SAVAŞI FIRSAT BİLDİLER

44 çocuğu dilendirdikleri iddiasıyla 4’ü firari, biri tutuklu toplam 27 sanık hakkında, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'İnsan ticareti', 'Suç örgütü kurma ve yönetme', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Dilencilik' suçlarından 17 yıl 3 ay ile 80 yıl 3 aya kadar değişen miktarlarda hapis talebiyle dava açıldı

Suriye’deki iç savaşı fırsat bilen çete, maddi imkansızlıkları bulunan aileleri hedef alıyor ve çocukları kaçak yollarla ülkeye sokuyordu. İddianamede yer alan bilgilere göre dilendirilen çocukların çete üyeleri tarafından uzaktan izlendiği ortaya çıktı. Çetenin ayrıca, polis ve zabıtaya yakalanmamak için toplanan paraları gömdüğü öğrenildi.



AİLESİNDEN ALINDI, BAŞKA ÇETEYE SATILDI

Çetenin mağdurlarından olan 12 yaşındaki Halepli M.H., ailesinden para karşılığında alındığını İstanbul’a getirildikten sonra 6 aylığına başka bir çete liderine satıldığını söyledi. Mağdur çocuk "Çete bana iki lira veriyordu. Metrobüsle Zeytinburnu’na gidiyordum. Zeytinburnu’nda kırmızı ışıkta duran araçlardaki kişilerden para istiyorduk. Bu durum gece 12’ye kadar sürüyordu.” şu ifadelere yer verdi.



