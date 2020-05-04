Suriyeli genç, beyin tümörü ameliyatı için Türkiye'ye getirildi
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan ve beynindeki tümör nedeniyle acil ameliyat olması gereken gencin, Hatay'a getirilerek sağlıkçılara emanet edildiğini bildirdi.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:"İdlib'de beynindeki...
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan ve beynindeki tümör nedeniyle acil ameliyat olması gereken gencin, Hatay'a getirilerek sağlıkçılara emanet edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"İdlib'de beynindeki tümör nedeniyle acil ameliyat olması gereken Ahmet'i Hatay'a getirdik ve sağlıkçılarımıza emanet ettik. Acil şifalar diliyoruz."
Kaynak: AA
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