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Suriyeli genç, beyin tümörü ameliyatı için Türkiye'ye getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan ve beynindeki tümör nedeniyle acil ameliyat olması gereken gencin, Hatay'a getirilerek sağlıkçılara emanet edildiğini bildirdi.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:"İdlib'de beynindeki...

Suriyeli genç, beyin tümörü ameliyatı için Türkiye'ye getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan ve beynindeki tümör nedeniyle acil ameliyat olması gereken gencin, Hatay'a getirilerek sağlıkçılara emanet edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İdlib'de beynindeki tümör nedeniyle acil ameliyat olması gereken Ahmet'i Hatay'a getirdik ve sağlıkçılarımıza emanet ettik. Acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: AA




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