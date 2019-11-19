Suriyeli Hayfa duygularını sanatla buluşturuyor

Kendi yeteneği ve duygularını resim sanatında bir araya getiren Hayfa Dado, Pendik Belediyesi'nin yardımlarıyla ilk kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

2011 yılında Suriye’de patlak veren iç savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalan ve ülkemize sığınan milyonlarca Suriyeliden biri olan Hayfa Dado ve ailesi, 2015 yılından bu yana Türkiye’de yaşam mücadelesini sürdürüyor. Hayfa, henüz 5 yaşındayken karalamalarıyla başladığı ve kendi yeteneğiyle geliştirdiği resim sanatına adeta tutkuyla bağlı. Resime 6 yıl ara vermek zorunda kalan Hayfa’nın yeteneğini Türkçe Dil Kursu Öğretmeni Güvercin Gündoğdu farketti ve kendisine bu konuda telkinlerde bulunarak yeteneğini açığa çıkardı.

DİĞER ARKADAŞLARINA GÖRE ŞANSLI SAYILABİLECEK BİRİ

Örgün eğitim dışında kalmış gençlerin yeniden eğitime dahil edilmesi amacıyla başlayan Hızlandırılmış Eğitim Programı’nın Türkçe Dil Kursu Öğretmeni Güvercin Gündoğdu, yetenekli öğrencisinden bahsederken “Hayfa, diğer arkadaşlarına göre şanslı sayılabilecek biri. En azından anne ve babası hayatta. Ülkelerinde yaşadıkları olumsuzluklara ve zorlu göç yolculuğuna rağmen çok güçlü, meraklı ve azimli bir kız. Sürekli soru soran, öğrenmekten ve denemekten keyif alan bir yapısı var. “...mak istemek” kalıbını işlediğimiz bir gün çocuklardan birer cümle kurmalarını, gelecek planlarını anlatmalarını istedim. Hayfa: ‘Sergi açmak istiyorum.’ dedi. Anlatırken yaşıyordu. Ben de elinde kaç resim olduğunu sordum. ‘Dört tane var.’ dedi. Peki hayallerini gerçekleştirmek ister misin? Sana tuval, boya ve fırça temin etsek çizer misin dedim. Sorunun cevabını bu sergisiyle vermiş oldu.” şeklinde ifade etti.

SURİYE'DE YAŞANAN DRAMI DA TUVALE YANSITTI

Pendik Belediyesinin destekleriyle ilk kişisel sergisini Kavakpınar Ahmedi Hani Kültür Merkezi’nde açan Hayfa, eserlerinde Suriye’de yaşanan dramı tuvale aktarırken bir yandan da manzara ve doğa temalarını tuvale aktardı. Resimleri ve azmi Pendik Belediyesi yetkililerince de takdirle karşılanan Hayfa’ya ekipman desteği sağlanarak yeni çalışmalara imza atmasının önü açılmış oldu.

Suriyeli Genç Ressam Hayfa Dado: “Türkiye’ye sığındığımız günden bu yana Türk Devletinin gösterdiği misafirperverliğe müteşekkiriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimi çizdiğim portreyle göstermek istedim ve fırsat olursa kendisine ulaştırmak istiyorum.” dedi.