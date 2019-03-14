Suriyeli kadınlar çocuk yaşta evliliklere karşı bilinçleniyor

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Mardin'in Kızıltepe ilçesine gelen kadınlar, Lider Kadın Derneği'nin verdiği eğitimlerle çocuk yaşta evlilik ve kadın hakları konularında bilinçleniyor.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Mardin'in Kızıltepe ilçesine sığınan kadınlar burada yeni bir hayata merhaba dedi. Kadınlar haklarını ve kaldıkları ülkenin kanunlarını öğrenmek için Lider Kadın Derneği tarafından çeşitli eğitim görmeye başladı. 35 sığınmacı kadın Kızıltepe'deki dernekte Kürtçe ve Arapça dillerinde kadın hakları ve çocuk yaştaki evlilikler hakkında bilgilendiriliyor.

Lider Kadın Derneği Proje Müdürü Leyla Onur Yanar, derneklerinin 2010 yılında kurulduğunu söyledi. Kuruluş amaçlarının dezavantajlı kadınlara ve hassas bireylere yönelik hizmet vermek olduğunu kaydeden Yanar, "Özellikle çocuk yaşta evlilikler konusunda halkı bilinçlendirmek, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla çeşitli aktiviteler ve atölyeler yapıyoruz. Çocuk evliliklerine karşı kadınları bilinçlendirmek ve kız çocuklarının eğitimine devam etmesi için bir eğitim programladık. Kadınlar da çok mutlu ayrıldılar. Lider Kadın Derneği kapsamında iki tane projemiz var. Bir tane projemiz Alman Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen bir proje" dedi.

Lider Kadın Derneği'nin eğitmeni Bastil Mustafa ise, Kızıltepe, Mardin, Nusaybin ve Midyat'ta Suriye halkıyla toplantı yaptıklarını söyledi. Mustafa, "Onlara bilgiler veriyoruz. Hastaneye nasıl gidecekler, okula giden çocuklara nasıl yardım edecekler, erken evlilik için ve çalışan çocuklar için onlara bilgiler veriyoruz. Hangi haklara sahip olduklarını bilmelerini istiyoruz. Sığınmacı oldukları için Türkiye'de kanunların nasıl yürüdüğünü öğrenmelerini istiyoruz. Bunları onlara öğretiyor ve bilgiler veriyoruz" diye konuştu.

Kursa gelen sığınmacı kadınlar ise verilen eğitimlerden dolayı dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA