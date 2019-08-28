Suriyeli kadınlar, Türkçeyi söktü şimdi de etkili iletişim dersi öğreniyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2010'dan beri dezavantajlı bireylere yönelik çalışmalarını sürdüren Lider Kadın Derneği'nin kurslarında Suriyeli kadınlar hayata tutunuyor. Türkçe kursunu bitiren kadınlar şimdi de etkili iletişim dersleri görüyor. Suriyeli kadınlar, bu kurslar sayesinde zorlukları aşıyor.

Gada Hasan, Ayhan Xalef, İman Şakır ve daha niceleri hepsi de Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındı. Kızıltepe'de Lider Kadın Derneği tarafından açılan Türkçe kurslarında okuma ve yazma öğrenen Suriyeli kadınlar şimdi de etkili iletişim kursu ile öğrendiklerini pekiştiriyor. Suriye Şam'dan kaçarak Kızıltepe'de ailesi ile birlikte hayatını sürdüren 35 yaşındaki Gada Hasan, kurslar sayesinde zorlukları aştığını söyledi. Hasan, "Suriye'den 8 yıl önce geldim. İlk geldiğimde hiçbir şeyi tanımıyordum. Ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Çocuklarımı okula götürünce, hastaneye gidince ve alışverişe gidince bir şey bilmiyordum ve çok zahmetliydi. Artık tek başıma gidiyorum. Hastaneye gidiyorum, cevabımı veriyorum" dedi.

Ayhan Xalef de Lider Kadın Derneği sayesinde Türkçe öğrendiğini ifade ederek, günlük hayatta bütün işlerini tek başına halledebildiğini aktardı. Kadınlara Türkçe ders veren Eğitimci Süheyla Algül ise "İlk başlarda çok zorluk çektiler ama şimdi büyük bir azimle başardılar. Kadınlarımız verdiğimiz her konuyu çabucak öğreniyor. Bu tür kurslarımız devam ediyor" diye konuştu.

Kurs gören kadınların çocukları da dernekte açılan kreşte hoşça vakit geçiriyor. Çocuklar kreşte oyunlar oynayıp resimler çiziyor.

Kaynak: İHA