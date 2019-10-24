Suriyeli mülteciler ve göç, Kilis’te konuşulacak

Kilis'te Muhacir Edebiyatı Sempozyumu başladı. Sempozyumda; göç, Suriyeli mültecilerin göç nedenleri, göçün insani boyutları, edebiyat ve göç ilişkisi konuları işlenecek.

Kilis Valiliği ve Türk Dil Kurumunun katkıları, Türkiye Yazarlar Birliği ve Kilis 7 Aralık Üniversitesinin iş birliği ile düzenlenen Muhacir Edebiyatı Sempozyumu başladı. Sempozyum öncesi müzik dinletisi sunuldu.

2 gün sürece sempozyumda bilim adamları, akademisyenler ve tarihçiler tarafından; göç, Suriyeli mültecilerin göç nedenleri, göçün insani boyutları, edebiyat ve göç ilişkisi konuları işlenecek.

Bir konuşma yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sınırın dibinde terör örgütlerinin yuvalandığını ifade ederek, "Bu şehir sürekli taciz altındaydı. O günden bugüne hamd olsun devletimizin gücü, milletimizin idaresiyle önce Fırat Kalkanı, arkasından Zeytin Dalı, sonra da Barış Pınarı operasyonu icra edilmek suretiyle Kilis başta olmak üzere sınır illerimizin güvenliğinin sağlanması bakımından muazzam bir mesafe alındı. Bu sebeple öncelikle bu operasyonlarda hayatını kaybeden Mehmetçiklerimize, sivil görevlilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta Kilis olmak üzere, hiçbir günahı olmadığı halde terör örgütlerinin sınır ötesinden yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden insanlarımıza, canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kilis, bu şehir, nüfusu küçük olsa da bu ülkenin tarihinde önemli sorumluluklar yüklendi. Önemli yükler omuzladı, o süreçte de Kilisli vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, sağlam durdular. Onlara da bu sabırlı duruşlarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Kilis Valisi Recep Soytürk yaptığı konuşmada, sahabeler, muhacirler ve ensar şehri Kilis'te bu sempozyumun yapılmasının doğru bir karar olduğunu ifade ederek, "Çünkü Türkiye'de en fazla göç alan 6-7 tane il saysak, birinci sırada Kilis gelir. İstanbul'da çok ciddi sayıda Suriyeli muhacirimiz var. Afganistanlı var, Iraklı var. Hatay'da var, Adana'da var, Şanlıurfa'da var. Gaziantep'te var. Onların genel nüfusa oranı bizimki kadar değildir. Bizim toplam nüfusumuz 146 bin, Suriyeli nüfus sayımız 116 bin, şehir merkezini düşünürsek, şehir merkezinde yaşayan Suriyeliler ile Kilisliler hemen hemen aynıdır. Bunun bir maliyeti de var. Belediyecilik hizmeti, diğer hizmetler bakımından çok ciddi bir yükümüz var" diye konuştu.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise "Biz bu alanda edebiyatımızı yeşertmeyi, dilimizi güçlendirmeyi çalışıyoruz. Özellikle bu günler, maalesef edebiyatımızın zayıf bakir olduğu günlerdir. Güzel Türkçemizin maalesef ihmal edildiği dönem, tabi dil canlıdır. Yeni kelimeler, yeni kavramlar alır. Ama yabancı kavramları olduğu gibi almaz, özellikle dijitalleşme, kültürsel, sosyal değişme ile birlikte, gerçekten dilimizde yozlaşma yaşıyoruz. Bunun için edebiyatı daha güçlü kılmalıyız. Türkçemize daha çok sahip çıkmalıyız. Muhacir Edebiyatı Sempozyumu önemlidir" şeklinde konuştu.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da sempozyumun öneminden söz ederek, "Kilis Valiliği ve Türk Dil Kurumunun katkıları, Türkiye Yazarlar Birliği ve Kilis 7 Aralık Üniversitesinin iş birliği ile gerçekleştiriyoruz ; bilim adamları, akademisyenler ve tarihçiler; göç, Suriyeli mültecilerin göç nedenleri, göçün insani boyutları, edebiyat ve göç ilişkisi konusunda bildiriler sunacaklar" dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan tarafından protokol üyelerine kitap hediye edildi,

Kaynak: İHA