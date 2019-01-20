Suriyeli öğrencilerle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı

Sakarya genelinde temel eğitim ve ortaöğretim seviyesinde okula giden 2 bin 65 Suriyeli öğrenci ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü ve Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PICTES) İl Koordinatörü Yakup Çakmak'ın başkanlığında, Proje İl Koordinasyon Ekibi (İKE) üyeleri Ali Akıllı ve Murat Eker, proje kapsamında görev yapan Geçici Süreli Türkçe Öğreticileri, Suriyeli Gönüllü Eğiticiler ve Suriyeli çocukların öğrenim gördüğü Okul İdarecileri ile Karaman Geçici Eğitim Merkezi toplantı salonunda genel değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Koordinasyon Ekibi üyesi Ali Akıllı yaptığı sunumda Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİCTES) kapsamında İlimizde yapılan çalışmalarla ilgili olarak genel değerlendirme yaptı ve yeni imzalanan PİKTES 2 Projesi hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Yakup Çakmak konuşmasında, "İnsanın en önemli özelliklerinden birisi de eğitilebilen bir varlık olmasıdır. İnsanın bu özelliğinin geliştirilmesi eğitim hakkının olmasına bağlıdır. Anayasamızda da, hiçbir kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağı ifade edilmektedir. Dolayısıyla ülkemizde bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerine katılımları hem yasal hem de insani bir görevdir" dedi.

Çakmak, "İlimiz genelinde, temel eğitim ve ortaöğretimde 2 bin 65 Suriyeli, 3 bin 139 Iraklı ve 40 farklı ülkeden 666 olmak üzere toplam 5 bin 870 yabancı öğrenci bulunmaktadır. Bunların 176'sı Karaman Geçici Eğitim Merkezi (GEM)'nde olmak üzere 2 bin 835'i Adapazarı, 92'si Arifiye, 675'i Erenler ve 804'ü Serdivan olmak üzere 4 bin 406'sı dört merkez ilçemizde, bin 464'ü ise kalan diğer 12 ilçemizdeki muhtelif okullarımızda eğitim-öğretim görmektedir. İlimizdeki yabancı öğrenciler genelde okullarımıza homojen şekilde dağılmışlardır. Sadece bir iki okulumuzda bölgesel şartlar gereği yoğunlaşma söz konusu olmuştur. Rakamlarda görüldüğü gibi en çok yabancı öğrenci sayısı Iraklılardan oluşmaktadır. Bu kapsamda ilimizde 45 Türkçe Öğreticisi ve 2 rehber danışman istihdam edilmiştir. Aynı zamanda BM tarafından finanse edilen 26 Suriyeli Gönüllü Eğitici de Karaman Geçici Eğitim Merkezinde ve muhtelif okullarımızda istihdam edilmektedir. 12 ilçede 100'den fazla okulda yaklaşık 2 bin Suriyeli öğrenciye Türkçe eğitimleri veriyoruz. Savaş travması yaşayan, ailesini, tanıdıklarını savaşta kaybeden ve zorunlu göçe maruz kalmış çocuklarımıza bireysel ve grup rehberlik çalışmaları ile psikolojik destek sağlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA