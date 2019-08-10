Suriyeli savaş mağduru 3 bin aileye bayram yardımı

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) ile Fetih-Derneği tarafından Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki savaş mağduru siviller için Kurban Bayramı öncesinde 3 bin aileye dağıtılmak üzere 60 araçlık yardım gönderildi.

Suriye'nin İdlib'in kırsalına yönelik saldırılar nedeniyle Türkiye sınırına yakın bölgelerde, kamplara yerleşen siviller için düzenlenen yardım konvoyundaki araçlarda, 3 bin adet gıda kolisi, 200 adet çadır, 25 ton un ve 50 ton temiz içme suyu bulunduğunu söyleyen, İHH Suriye Çalışmaları Babel Hava Ofisi Sorumlusu Şuayip Altun, "Yalnız Değilsiniz" yardımlarının savaş mağduru sivillere gönderildiğini belirtti.

Altun, son dönemlerde Suriye rejiminin İdlib kırsalına yönelik saldırıları nedeniyle en az 500 bin kişinin Türkiye sınırına yakın bölgelere sığındığını belirterek, "Yanlarında hiçbir ihtiyaç malzemesi getiremeyen siviller, çok zor günler geçiriyor. Biz de bu nedenle Fetih-Der'in de destekleriyle 60 araçtan oluşan bir yardım konvoyu organize ettik. Yardım araçlarında bulunan malzemelerle savaş mağduru sivillerin yaralarını sarmayı ümit ediyoruz" dedi.

Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat ise, bombaların altında yaşam mücadelesi veren İdlib halkının sessiz çığlıklarına duyarsız kalmamak için yardım konvoyu düzenlediklerini söyledi.

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DHA