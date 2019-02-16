Suriyeli sığınmacı kadınlarla hazırlanan tasarımlar Londra’da sunulacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının desteğiyle modacı Zeynep Kartal'ın Suriyeli sığınmacı kadınlarla hazırladığı tasarımlar Londra'da sunulacak.

Modacı Zeynep Kartal'ın, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacı kadınlarla beraber yaptığı tasarımlar, Londra Moda Haftası çerçevesinde düzenlenen özel bir etkinlikte, 16 Şubat 2019'da Londra saati ile 20.00'de Londra Presentation Studio'da tanıtılacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının desteğiyle, moda tasarımcısı Zeynep Kartal ile savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli kadınlar, İstanbul'daki konfeksiyon atölyelerinde bir araya gelerek Londra Moda Haftası'nda sergilenmek üzere yeni tasarımlar hazırladı. Birlikte meydana getirilen eserler dünyada ilk kez Londra Moda Haftası'nda uluslararası moda severlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: İHA