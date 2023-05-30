Suriyeliler oy verdiği için Erdoğan kazandı tezini CHP çürüttü

Türkiye, geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimlerinde tarihi bir olaya tanıklık etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52 oy oranıyla rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak Türkiye siyasetinde 17. zaferini elde etti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47 oy oranıyla üst üste 12. mağlubiyetini yaşadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı algıyı bozdu

Millet ittifakı tarafından seçimin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra, seçimi Türkiye'de bulunan göçmenlerin yüzünden kaybettiklerini belirten bir algı ortaya atılmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel kendi oluşturdukları bu algıyı, seçim öncesinde paylaştığı bir video iler ortadan kaldırdı. Video da Genel Başkan Yardımcısı şu cümleleri kurdu.

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"Yaklaşık 140 bin civarı Suriyeli var, seçmen listelerinde. 20 bine yakın Afgan var. Bir o kadar Iraklı var. Bir o kadar da İranlı var. 4 bine yakın da Libyalı var. Toplamda, yurt içi ve dışı listelerinde 200 bin Suriyeli, Afgan, Irak, İran ve Libya'dan gelen seçmen var."

Suriyelilerin katkısı yok denecek kadar az

Muhalif gazeteci Nevşin Mengü'de konu ile alakalı bir açıklama da bulundu. Nevşin Mengü yaptığı canlı yayında; "Suriyeliler oy verdiği için Erdoğan kazandı demek de gerçekçi olmuyor. Yüzleşmezsek kaybetmeye devam edecek muhalefet. Zaten Suriyelilerin Türkiye'deki seçim sonuçlarına katkısı hepi topu 0.4." cümlelerini kurdu.