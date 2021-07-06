Suriyelilere Kurban Bayramı tepkisi! Sosyal medya paylaşımlarla yıkıldı! Suriyelilerin vatanı Suriye'dir

Suriye'de 2012 yılında meydana gelen iç savaşın ardından Türkiye'ye gelen Suriyeli mültecilerin durumu çokça konuşulan konular arasında yer alıyor. Resmi kayıtlara göre sayılı 3 milyon 672 bin 646, resmi olmayan sayılara göre sayılarının 5 milyondan fazla olduğu ifade edilen Suriyeli mülteciler ülkemizde kalıyor.

BAYRAMDA GİDİP GERİ GELİYORLAR

Türkiye'de çok sayıda hakka da sahip olan Suriyelilerin Kurban ve Ramazan Bayram'larında ülkelerine dönmeleri ardındansa tekrar Türkiye'ye gelmeleri tepki çekiyor. Vatandaşlar, Suriyelilerin ülkelerine gidebiliyorsa geri dönmemeleri gerektiğini ifade ediyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu durum da Suriyeli mültecilerin bayram nedeniyle ülkelerine gitmeye başlamasıyla Twitter'da gündem oldu. Çok sayıda vatandaş #SuriyelilerinVatanıSuriyedir etiketi ile paylaşımda bulundular.

İşte vatandaşların tepkileri:

-Kimse kusura bakmasın ama

Ben "Suriyelileri Suriye'de seviyorum.."

Bayram için gidebiliyosalar orda kalabilirlerde..

Evinize dönün artık Suriyeli kardeşlerim..

#SuriyelilerinVatanıSuriyedir

-Param olamadığı için çarşıya gidemeyen ben, bayram için Suriye’ye giden SURİYELİLER

- Saat satar kemer satar ama vatan satmazlar . Ayyaş gibi ortalıkla dolanmaz , mevzu çıkarmazlar . Devletten destek beklemez g.tlerini devirip yatmazlar...

-Olsun biz yine porsiyonlarımızı küçültelim . Tarihte hiçbir ülkede vatandaşın aklıyla bu kadar alay edilmemiştir.

- Bizim askerimiz suriyede şehit olurken bunlar da bizim ülkemizde sahilde nargile içiyor. Malum kişilerin dediği gibi ( KADEREE BAAK)

- Bayramda ülkesine giden artık ülkesin de kalmalıdır

- Peki Suriye'de şehit olup bu bayram çocuğunu, eşini, ailesini bir daha hiç görmeyecek olan Türk askerlerinin haklarını kim ödeyecek, Suriyeliler hem burada hem ülkelerinde güzelce yaşasınlar, tatil yapsınlar diye mi şehit oluyor Türk askerleri!

- Dünya üzerinde başka yer yoktur ki mülteci nüfusu yerli halk nüfusunu geçsin. Suriyeliler Mülteci kampından bile 3 4 çocuk yapıyorken. Bundan 20 yıl sonra başımıza neler geleceğini neler görmemek at gözlüğü takmaktır. (daha ağır konuşamıyorum)

- Bizde hiç insanlık yok muymuş, ülkelerinde savaş varmış, zaten savaşabilecek olanlar kalmış, kendini savunamayacak olanlar gelmiş!!!

- Hiçbir zaman anlatamadık anlatamayacağız tarih tekerrürden ibarettir bu bir düşmanlık meselesi değildir.. zamanında Osmanlı devletindeki azınlıkların özerklik istemesi sonucu oluşan isyanlar imparatorluğun yıkımının 1parcası işte lütfen gidin artık

- Madem savaş devam ediyor bunlar tatile nereye gidiyor hadi gidiyorlar demek ki sorun yok can güvenlikleri var demek ülkeme neden geri alıyorsun ey hükümet

- Bayram tatili için ülkesine gidip, bayramlaşıp dönene ''mülteci'' denmez , ''mazlum'' hiç denmez ,dense dense sırtımızdaki ''kambur'' denir !!

- Günlerdir bunu dile getirmekten yoruldum ! Yemin ediyorum sokağa çıkmak istemiyorum ! Parka gitmek istemiyorum ! Parkların içi sürekli Suriyeli artık bıktım Arapça konuşan duymak istemiyorum !!! Defolsunlar ve dönmesinler kardeşim gelmesinler !!!

Gaziantepli olarak söylüyorum. Bu ciddi bir sorun şehrimizin yapısı değişti. Kilis'te nüfusun üç katı Suriyeli var. Türkçe ile Kilis'te ve Gaziantep'in belli yerlerinde anlaşamıyoruz. İleride nüfus yapısı nasıl olacak?