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  3. Suriyelilere sahte kimlik düzenleyen 7 kişiye gözaltı

Suriyelilere sahte kimlik düzenleyen 7 kişiye gözaltı

KAYSERİ'de ülkeye giriş yapan ve kimlik belgesi bulunmayan Suriye uyruklu kişilere sahte kimlik, nakil ve ikamet belgesi düzenleyen 3'ü Suriyeli 7 kişi gözaltına...

Suriyelilere sahte kimlik düzenleyen 7 kişiye gözaltı

KAYSERİ'de ülkeye giriş yapan ve kimlik belgesi bulunmayan Suriye uyruklu kişilere sahte kimlik, nakil ve ikamet belgesi düzenleyen 3'ü Suriyeli 7 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de polis, Türkiye'ye giriş yapan ve kimlik belgesi bulunmayan Suriye uyruklu vatandaşlara sahte kimlik belgesi, sahte nakil belgesi ve ikamet belgesi düzenlendiği bilgisini aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 3'ü Suriyeli toplam 7 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin iş yerleri ve evlerinde yapılan aramada çok sayıda sahte kimlik ve belgeler ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

DHA

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