Suriyelilerin geri dönüşü için adımlar atıldı! Projeler hazırlandı, yardım kuruluşları devreye sokuldu! Yepyeni bir şehir inşa edilecek

Türkiye'de son günlerde en çok konuşulan konular arasında Suriyeli sığınmacıların durumu yer alırken bu konuda hükümet adımlarını atmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüşü için çalışma yapıldığını açıklaması sonrası, güvenli alanlarda yapılacak olan 250 binden fazla konutla çok sayıda sığınmacının dönüşünün sağlanması hedefleniyor.

SURİYELİLERİN İSTİHDAMI SAĞLANACAK

Söz konusu projenin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı belirtilirken yeni evlerin projelerinin altyapı hizmetlerinin AFAD ve Kızılay tarafından verilecek, diğer maliyetler ise uluslararası fonlardan karşılanacak. Evlerin inşaatlarında geçici koruma altındaki Suriyeliler çalıştırılacak, böylece istihdamları da sağlanacak.

ÜÇ AYRI BÜYÜKLÜKTE EV YAPILACAK

Bahçe içinde yapılacak olan evlerin 40, 60 ve 80 metrekare olmak üzere üç ayrı büyüklükte yapılacağı kalabalık ailelerin ise daha büyük evleri yerleştirilmesi sağlanacak.

YENİ BİR ŞEHİR KURULACAK

Evlerin çatıların su depoları kurulacağı öğrenilirken proje kapsamında okul, hastane, AVM, spor salonları ve organize sanayi bölgeleri de inşa edilecek. Hükûmet kaynakları, 1 milyondan fazla geçici koruma altındaki Suriyelinin dönüşünü sağlayacak proje ile Cerablus, Azez, El-Bab, Resülayn ve Tel Abyad’ın bulunduğu hatta yeni bir şehir kurulacağını ifade etti. Geri dönüşler kapsamında Suriyelilerin kendi geçimlerini sağlayacak üretim modelleri de devreye sokulacak. Suriye’ye dönenlerin zeytin ticareti, organize sanayi gibi alanlarda istihdamı sağlanacak.

"ULUSLARASI AKTÖRLER DEVREYE SOKULUYOR"

Projeler hakkında Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'na konuşan hükümet kaynakları," Türkiye’nin oluşturduğu güvenli alanlara, geçici koruma altındaki Suriyelilerin yerleştirilmesine ilişkin proje kapsamında yapılacak konutlar için uluslararası aktörler devreye sokuluyor. Konutların inşası, iş imkânları sağlanması gibi konularda yakında uluslararası bir yardım kuruluşu ile protokol imzalanacak. Finansmanı bu yolla karşılanacak. Özelikle Körfez ülkeleriyle bu konuda yakından çalışılıyor. Bu bölgelerdeki şehir idare yapılarının oluşturulması, sosyal, kültürel altyapılar, tarım hayvancılık projeleri, sanayi bölgeleri gibi konularda projeler hazırlandı” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ ÇALIŞMA YAPTI

Ayrıca Türkiye'deki Suriyelilerin dönüş durumlarının öğrenilmesi için AK Parti yönetimi ve İçişleri Bakanlığının kapsamlı bir araştırma yaptığı belirtildi. AK Parti yönetiminin Suriyeli sığınmacılara "Ne olursa geri dönersiniz’ başlığı altında sorular sorduğu söz konusu araştırmanın sonuçlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, SURİYELİLERE GERİ DÖNÜŞÜ SORDU

İçişleri Bakanlığının da geçici koruma altında olan Suriyeli sığınmacılar konusunda benzer bir araştırma yaptığı öğrenilirken Suriyelilerin yüzde 70'nin can güvenlikleri sağlanması ve hayatlarını idame ettirecek ortamı bulmaları durumunda dönme isteklerinin olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki gün kabine toplantısı sonrası “Kurumlarımızın yaptığı araştırmalarda gerekli şartlar oluştuğunda gideceklerini söylüyorlar” açıklamasını yapmıştı.

İKİ ÜLKE İSTİHBARATI GÖRÜŞÜYOR

Öte yandan Türkiye ile Suriye istihbarat birimleri arasında iki yıldan fazla bir süredir görüşme trafiğinin yaşandığı belirtildi. Bu görüşmelerde, ‘göçe zorlanan Suriyelilerin dönüş şartlarının oluşturulması, mülklerinin iadesi, üniter yapının korunması, BM nezdinde sürdürülen anayasal çözüm sürecinin desteklenmesi’ gibi başlıklarda değerlendirmeler yapılıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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