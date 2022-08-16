Suriyelilerin geri dönüşünde kritik detay: İlk geri dönüşler üç bölgeye olacak!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad ile görüştüğünü açıklaması sonrası Suriyelilerin dönüşü yeniden gündeme gelirken Türkiye’nin Rusya, İran ve Şam rejimi ile yürüttüğü görüşmelerde 3 bölgenin geri dönüş için pilot bölge olmasını istediği, çerçevenin ilerleyen zamanda genişletilmesini istediği belirtildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Suriyelilerin geri dönüşünde kritik detay: İlk geri dönüşler üç bölgeye olacak!

Suriye'de başlayan iç savaşın ardından Türkiye'ye gelen Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü yeniden konuşulmaya başlandı. Özellikle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 13. Büyükelçiler Konferansının son gününde kapanışında gazetecilerin sorularını yanıtlamış, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Bağlantısızlar Toplantısı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüştüğünü açıklamıştı.

Suriyelilerin geri dönüşünde kritik detay: İlk geri dönüşler üç bölgeye olacak!

ÇAVUŞOĞLU: SURİYELİLERLE REJİM ARASINDA BİR BARIŞIN OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin olarak," Ayaküstü kısa bir sohbetim oldu. O toplantı marjında, yemekten önce. Sonuçta orada da biraz önce söylediğim, bu ülkenin tek çıkar yolunun siyasi uzlaşı olduğunu... Teröristlerin temizlenmesi lazım. Kim olursa olsun, adı ne olursa olsun ama diğer taraftan muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğini, Türkiye olarak da böyle bir durumda buna destek olabileceğimizi de söyledik." demişti.

TÜRKİYE, RUSYA, İRAN VE ŞAM REJİMİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bu açıklama sonrası Türkiye'deki mültecilerin durumu hakkında atılacak adımlar yeniden önemli bir gündem maddesi oldu. Türkiye gazetesinin haberine göre Türkiye, Rusya, İran ve Şam rejimi ile yaptığı görüşmelerde, mültecilerin geri dönüşü önemli bir yer tuttu. Türkiye'nin Humus, Şam ve Halep’in güvenli bölge olması ve bu alanın genişletilmesini istediği belirtilen haberde Türkiye'nin teklifine ilişkin detaylar da verildi.

Suriyelilerin geri dönüşünde kritik detay: İlk geri dönüşler üç bölgeye olacak!

MÜLTECİLERİN HAKLARININ KORUNMASI İSTENİYOR

Buna göre Türkiye'nin teklifinde mültecilerin can ve mal güvenliği ile mallarının iadesi, özlük haklarının verilmesi sürecinin tüm tarafların kabul edebileceği siyasi, askeri ve garantörler tarafından kontrol edilmesi talep edildi.

KONUT PROJELERİ SÜRÜYOR

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörden arındırılan El-Bab, Cerablus, Azez ve İdlib bölgelerinde başlatılan konut projeleri sürüyor. Söz konusu bölgelere 1 milyon kişinin yerleştirilmesi planlanırken burada yaşayacak olan ailelere ev, işyeri ve arazilerin imarı sağlanacak. AB ve Körfez ülkelerinden sağlanacak olan fonlarla ailelerin mağduriyetinin giderilmesi amaçlanıyor.

Suriyelilerin geri dönüşünde kritik detay: İlk geri dönüşler üç bölgeye olacak!

SURİYE İÇİN 400 MİLYAR DOLAR GEREKLİ

Ayrıca Suriye genelinde tahrip olan alt yapı, fabrika, bina, enerji ve ulaşım hatlarının tamiri için acil gerekli olan paranın 400 milyar dolar olduğu tespit edildi. Suriye rejimi, terör örgütü PKK’nın gasp ettiği petrol gelirlerini kaybetmesi ve ülkede tüm ekonominin felç olması sebebiyle kontrol ettiği Halep dâhil hiçbir bölge de herhangi bir iyileştirme faaliyeti başlatamadı. Ülkede ekmek, su, elektrik krizi ile birlikte akaryakıt temininde büyük zorluklar yaşanıyor.

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