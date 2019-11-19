Suriyelilerin terörden arındırılan bölgelere dönüşüne Kızılay desteği

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin terörden arındırılan bölgelere dönüşüne destek olacaklarını belirterek, "Elimizden geldiği kadar Türkiye'de destek verdiğimiz mültecilerin kendi vatanlarına dönmesi için bundan sonraki süreçte devletimize destek olarak, bu süreci kolaylaştırıcı olacağız." dedi.

Bursa'da kurumun çalışmalarıyla ilgili ziyaretlerde bulunan Kınık, AA muhabirine, 151 yıllık geçmişe sahip Türk Kızılayın, kurulduğu günden bu yana insanların ızdırabını dindirmek için dünyanın dört bir yanında çalıştığını söyledi.

Yardım götürdükleri ülke sayısının 150'ye ulaştığını anlatan Kınık, 50 dolayındaki ülkede aktif çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Faaliyetlerini ağırlıklı olarak yurt içinde gerçekleştirdiklerini belirten Kınık, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 15 daimi delegasyonumuzla ve 50 ülkedeki projelerimizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bunların büyük kısmı çatışmaların, savaşların olduğu coğrafyalar ve komşularımız Irak ve Suriye ile Yemen, Libya, Myanmar ve Arakan gibi ülkeler. Balkanlar, Doğu Avrupa ve Kafkaslar'da da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bulgaristan, Gürcistan ve Erbil'de üç noktada büyük afet lojistik merkezleri kuruyoruz. Bu merkezlerin biri Balkanlar'a, diğeri Kafkas bölgesine, öteki de Orta Doğu bölgesine hitap edecek kapasiteye sahip."

- "10 kampta 150 bin insanı barındırıyoruz"

Kınık, Suriye'de özellikle Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatlarından sonra terörden arındırılan, özgürleştirilen bölgelerde çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Sağlık Bakanlığı ile 6 hastane, 1 mobil hastane ve 34 tıp merkeziyle faaliyet gösterdikleri Suriye'de Türkiye'den yaklaşık 2 bin 300 sağlık personelinin çalıştığını bildiren Kınık, 10 kampta 150 bin insanı barındırdıklarını vurguladı.

Kamplardaki Suriyelilere gıda desteklerinin devam ettiğini söyleyen Kınık, "Şu anda Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde mobil klinik hizmetlerimiz var. İçeriye düzenli un ve gıda sevkiyatlarımız var. Onun ötesinde Somali'den Sudan'a doğal afetlerin yaşanmış olduğu pek çok Afrika ülkesine ve Balkanlar'a rutin faaliyetimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Bu bölgeye 2 milyon insan dönebilir"

Kınık, Barış Pınarı Harekatı bölgesi için planladıkları çalışmalara da değindi.

Asıl hedeflerinin dönüşlerle ilgili olduğuna dikkati çeken Kınık, şunları kaydetti:

"Suriye'deki yeni projemiz, devletimizin gönüllü Suriye'ye dönüş programına destek olmak. Biz de elimizden geldiği kadar Türkiye'de destek verdiğimiz mültecilerin kendi vatanlarına dönmesi için bundan sonraki süreçte devletimize destek olarak, bu süreci kolaylaştırıcı olacağız. Suriye içinde altyapı, sağlık, bakım, gıda destek hizmetlerinin düzenli verilebilmesi ve Türkiye'den gönüllü olarak bu bölgeye gitmek isteyen Suriyeli vatandaşların eve dönüş sürecine destek olunması noktasında çalışacağız. Şu an dönüşler başladı. YPG/PKK terör örgütünün işgalinden sonra özellikle Tel Abyad ve Rasulayn bölgesinden ülkemize kaçmak zorunda kalan insanlar, Türkiye'den tekrar o bölgelere dönüyor, tıpkı Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra temizlenen Afrin'e döndükleri gibi."

Güvenlik ve altyapı hizmetleri sağlandıktan sonra bu bölgelere dönüşün daha da artacağını düşündüklerini belirten Kınık, "Bu bölgeye 2 milyon insan dönebilir. Altyapısı, arazisi, devletimizin iskan politikaları itibarıyla bu bölge 2 milyon insanı çok rahat kaldırır ancak dünyanın destek vermesine bağlı. Elimizden geldiği kadar kendi imkanlarımızla ve devletimize destek olarak bu dönüşü teşvik etmeye gayret edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA