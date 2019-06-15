Suriye’nin başkenti Şam’da patlama sesleri

Suriye'nin başkenti Şam" yakın bir yerde büyük bir patlamanın meydana geldiği ve patlama seslerinin başkentten duyulduğu kaydedildi.

Suriye resmi devlet haber ajansı Suriye'nin başkenti Şam'a çok yakın bir noktada büyük bir patlamanın meydana geldiğini ve patlamanın başkentten duyulduğunu aktardı. Yapılan açıklamada patlamanın askeri bölgede yaşandığı belirtilerek, "Mashroua Doummar askeri bölgesinde yaşanan bir patlamanın sesleri başkent Şam'da duyuldu denildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilerde ise patlamanın bir mühimmat deposunda yaşandığı kaydedildi.

Kaynak: İHA