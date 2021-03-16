Suriye'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Suriye'nin Bayrağı Nasıldır?
Suriye'nin Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Suriye'nin resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Suriye hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Suriye ya da resmî adıyla Suriye Arap Cumhuriyeti, Orta Doğu'da Lübnan, İsrail, Ürdün, Irak, Türkiye ile; Akdeniz'de ise KKTC ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile komşu bir ülkedir. Başkenti ve en büyük şehri Şam, diğer büyük şehirleri Halep, Lazkiye, Humus'tur.
Suriye'nin Başkenti?
“Şam” şehri Suriye'nin başkentidir.
Suriye'nin Para Birimi Nedir?
“Suriye Sterlini” Suriye'nin para birimidir.
Suriye'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Suriye'nin telefon alan kodu : + 963
Suriye'nin Türkçe Ülke Telaffuzu
Suriye
Suriye'nin Türkçe Başkent Telaffuzu
Şam
Suriye'nin İngilizce Ülke Telaffuzu
Syria]
Suriye'nin İngilizce Başkent Telaffuzu
Damascus
Suriye'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Dimashq / Ash-Sham
Suriye'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Suriyah
Suriye'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Arapça