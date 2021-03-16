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Suriye'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Suriye'nin Bayrağı Nasıldır?

Suriye'nin Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Suriye'nin resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Suriye hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Suriye'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Suriye'nin Bayrağı Nasıldır?

Suriye ya da resmî adıyla Suriye Arap Cumhuriyeti, Orta Doğu'da Lübnan, İsrail, Ürdün, Irak, Türkiye ile; Akdeniz'de ise KKTC ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile komşu bir ülkedir. Başkenti ve en büyük şehri Şam, diğer büyük şehirleri Halep, Lazkiye, Humus'tur.

Suriye'nin Başkenti?

“Şam” şehri Suriye'nin başkentidir.

Suriye'nin Para Birimi Nedir?

“Suriye Sterlini” Suriye'nin para birimidir.

Suriye'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Suriye'nin Bayrağı Nasıldır?

Suriye'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Suriye'nin telefon alan kodu : + 963

Suriye'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Suriye

Suriye'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Suriye'nin Bayrağı Nasıldır?

Suriye'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Şam

Suriye'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

Syria]

Suriye'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Damascus

Suriye'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Suriye'nin Bayrağı Nasıldır?

Suriye'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Dimashq / Ash-Sham

Suriye'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Suriyah

Suriye'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Arapça

Suriye'nin Bayrağı Nasıldır?

Suriye'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Suriye'nin Bayrağı Nasıldır?

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