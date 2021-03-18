Suriye'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Suriye'ninHaritadaki yeri, Konumu Nedir?

Suriye ya da resmî adıyla Suriye Arap Cumhuriyeti, Orta Doğu'da Lübnan, İsrail, Ürdün, Irak, Türkiye ile; Akdeniz'de ise KKTC ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile komşu bir ülkedir. Başkenti ve en büyük şehri Şam, diğer büyük şehirleri Halep, Lazkiye, Humus'tur.

Suriye'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Suriye 17500658 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 68. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0022 olduğu görülmektedir.

Suriye'nin Müslüman Nüfus sayısı 20,196,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 92,2 olarak rakamlara yansımıştır.

Suriye'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Suriye'nin yüz ölçümü 186778 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Suriye'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 1550 km² Karasal Alan : 183630 km²

Suriye'nin Haritadaki Yeri / Konumu