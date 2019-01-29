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  3. Suriye’ye komando birlikleri sevk edildi

Suriye’ye komando birlikleri sevk edildi

Kilis üzerinden komando birlikleri ve mayına dayanıklı kirpiler ile askeri araçlar Suriye sınırına sevk edildi.

Suriye’ye komando birlikleri sevk edildi

Kilis üzerinden komando birlikleri ve mayına dayanıklı kirpiler ile askeri araçlar Suriye sınırına sevk edildi.

Suriye'de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, yanındaki mühimmat ve askeri araçlarla birlikte Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçti. Birliklerin Suriye'de PYD'nin kontrolündeki bölgelerin sınırına konuşlanacağı öğrenildi. Kilis'teki sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların belli aralıklarla devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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