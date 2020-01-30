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Suriye’ye mühimmat ve askeri araç takviyesi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK),Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden devam ediyor.

Suriye’ye mühimmat ve askeri araç takviyesi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK),Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden devam ediyor.

Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar, Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçişi sağlandı. Askeri araçların sınır birliklerine takviye amaçlı yola çıktığı öğrenildi.

Suriye’ye mühimmat ve askeri araç takviyesi

Suriye’ye mühimmat ve askeri araç takviyesi

Kaynak: İHA



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